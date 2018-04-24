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Роспотребнадзор запретил вывозить школьников в поисковые экспедиции, посчитав палатки непригодными для ночевок
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Роспотребнадзор запретил вывозить школьников в поисковые экспедиции, посчитав палатки непригодными для ночевок 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Роспотребнадзор запретил вывозить в 2018 году школьников в экспедиции по поиску незахороненных солдат Великой Отечественной войны, если там нет нормальных условий для проживания. Палатки в ведомстве не считают допустимым местом для ночевки.
"Роспотребнадзор в этом году нам запретил вывозить школьников, потому что в таких полевых условиях мы не можем создать нормальные условия для проживания детей. У них была мотивация, что детям нельзя жить в палатках", — рассказал
"Эху Москвы"
руководитель объединения поисковых отрядов «Полевая почта. Герат» Наиль Каюмов 24 апреля.
По его словам, ни в прошлом году, ни ранее подобных запретов не было. Объединение ежегодно вывозит школьников и студентов в экспедиции, никаких проблем никогда не возникало. Теперь же смогут поехать только студенты, которым уже исполнилось 18 лет, и даже в этом случае с них должны быть взяты расписки, что они согласны жить в палатках.
"Я каждый год возил по 15 детей, из них — пять студентов и 10 школьников. Параллельно вывожу и взрослые отряды. Там дети под присмотром трех руководителей. Все у нас было хорошо. И половина детей, которые выезжали в прошлом году, они уже выезжали до того по два-три раза", — рассказал Каюмов. Поэтому, по его словам, детям было очень сложно объяснить, почему парням 17 лет не разрешили выехать в этом году.
Условия проживания в экспедициях всегда были хорошими: имелись переносная баня, генераторы, свет, питание, теплые спальные мешки, отметил руководитель отряда. Теперь перспектив вывозить школьников, по его словам, нет.
Отметим, во время подобных экспедиций порой происходят важные находки. В июле 2017 года сахалинские поисковики в ходе очередной «Вахты памяти»
обнаружили
останки солдата императорской армии Японии. Находка была сделана совместно со школьниками из первой смены военно-патриотического лагеря «Поиск».
А при регистрации детско-юношеского движения «Юнармия» в августе 2016 года начальник главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Дмитрий Труненков
объявил, что с юнармейцами будет сотрудничать Русское географическое общество, что, в частности, подразумевает исторические, военно-исторические и поисковые экспедиции.
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