Детский садик на Ленинградской откроется на следующей неделе

На данный момент в учреждении устраняются неполадки, которые вскрылись во время работы садика. 6 марта открылся петрозаводский детский сад на улице Ленинградской, 6-б. Чтобы привести здание в соответствующий вид мэрии города потребовалось три года. Однако на сегодняшний день он снова не работает. На встрече с журналистами Ирина Мирошник сообщила, что всех детей распределили по соседним дошкольным учреждениям

Пока детям предложены места в соседних садиках, как мы всегда делаем на периоды карантинных мероприятий, если какие-то учреждения закрываются, либо на период ремонтных работ, которые там требуются,

— отметила она. Также она уточнила, что в садике есть проблемы касающиеся «внутренних инженерных сетей», где необходимо выполнить определенные ремонтные работы.

Садик был закрыт на карантин, по числу заболевших детей. Сейчас устраняются еще последствия эксплуатации недавно введенного здания, вскрывшиеся во время работы зимне-весенний период. Конечно, все это устраняется на гарантии подрядчиком,