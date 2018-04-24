Программу отдыха школьников «Московская смена» увеличили на час

Программу летнего отдыха для школьников «Московская смена» продлили на 1 час по просьбам родителей, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский

«По вашему поручению (мэра Москвы Сергея Собянина — ред.) программа городского летнего отдыха школьников «Московская смена» будет продлена: по многочисленным просьбам родителей в этому году смены будут работать на час дольше — в будние дни с 9:00 до 19:00», — сказал Кибовский.

По его словам, 247 учреждений примут детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые по разным причинам не планируют выезжать за город на время каникул.

Школьники под руководством педагогов смогут съездить на экскурсии, получить новые знания, позаниматься спортом и посетить различные мастер-классы. Для них будут доступны 26 музеев, семь театров, 10 анимационных и спортивных центров. В их числе зоопарк, планетарий, исторически музей, океанариум и другие учреждения культуры.

«Для детей организуют трехразовое питание, а сам отдых будет бесплатным. Первая смена стартует с 1 по 29 июня, вторая — со 2 по 30 июля, третья — с 1 по 28 августа. Всего для организации летних смен задействуют четыре тысячи педагогов и 400 медработников», — заключил Кибовский.