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Программу отдыха школьников «Московская смена» увеличили на час
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Программу отдыха школьников «Московская смена» увеличили на час 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Программу летнего отдыха для школьников «Московская смена» продлили на 1 час по просьбам родителей, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«По вашему поручению (мэра Москвы Сергея Собянина — ред.) программа городского летнего отдыха школьников «Московская смена» будет продлена: по многочисленным просьбам родителей в этому году смены будут работать на час дольше — в будние дни с 9:00 до 19:00», — сказал Кибовский.
По его словам, 247 учреждений примут детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые по разным причинам не планируют выезжать за город на время каникул.
Школьники под руководством педагогов смогут съездить на экскурсии, получить новые знания, позаниматься спортом и посетить различные мастер-классы. Для них будут доступны 26 музеев, семь театров, 10 анимационных и спортивных центров. В их числе зоопарк, планетарий, исторически музей, океанариум и другие учреждения культуры.
«Для детей организуют трехразовое питание, а сам отдых будет бесплатным. Первая смена стартует с 1 по 29 июня, вторая — со 2 по 30 июля, третья — с 1 по 28 августа. Всего для организации летних смен задействуют четыре тысячи педагогов и 400 медработников», — заключил Кибовский.
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