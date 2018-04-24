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Московские школьники вновь отдохнут по программе «Московская смена»
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Московские школьники вновь отдохнут по программе «Московская смена» 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Летний отдых будет организован в 247 учреждениях
Мэр столицы Сергей Собянин поручил продлить программу летнего отдыха школьников «Московская смена».
Во время заседания президиума правительства Москвы Собянин напомнил, что программа предназначена для детей, остающихся в городе на лето. На базе школ будут организованы летние лагеря, где дети смогут пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия. Соябнин добавил, что по просьбе родителей, работа лагерей продлена на час.
В общей сложности в рамках программы в Москве будет организован отдых для школьников в возрасте от 7 до 14 лет в 247 учреждения, включая 132 школы, 28 спортивных школ и 87 учреждениях департамента труда и соцзащиты. Школьники в ходе летних смен смогут съездить на экскурсии, посетить мастер-классы, освоить новые навыки и получить знания под руководством педагогов. На основании отзывов участников «Московской смены» 2017 года в этом году для посещений выбраны 26 музеев, 7 театров, 10 анимационных и 10 спортивных центров.
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