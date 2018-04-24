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Реализацию проекта «Детский спорт» обсудили в Мособлдуме
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Реализацию проекта «Детский спорт» обсудили в Мособлдуме 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Его создатели уверены, что этот проект способен привлечь еще больше детей к занятиям физической культурой и спортом.
Целью проекта является повышение значимости занятий физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания в школе и обеспечение спортивного досуга подростков. Проект стартовал в 2017 году, а его полная реализация ожидается к 2022. Формат работ будет включать в себя проведение школьных и дворовых лиг по наиболее популярным видам спорта, оказание содействия строительству и реконструкции школьных спортивных залов, пришкольных стадионов и дворовых спортивных площадок.
У нас проводится очень много мероприятий, направленных на реализацию проекта и привлечение детей. Это спортивные мероприятия в спортивных федерациях. Непосредственно созданы при образовательных учреждениях спортивные команды, которые уже участвуют на областных соревнованиях. Показывают достаточно высокие результаты и достижения
Александр Дворкин, председатель общественного совета партийного проекта «Детский спорт».
В рамках совещания от представителей городского округа
Орехово-Зуево
поступило предложение рассмотреть возможность проекта по ремонту залов сельских школ сделать не только на федеральном, но и на региональном уровне. Как отметил председатель Палаты молодых депутатов при Московской областной Думе Сергей Маликов, данное предложение будет обсуждаться в рамках Палаты.
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