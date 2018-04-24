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«Москвариум» проведет открытые плавания с дельфинами для детей-инвалидов
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«Москвариум» проведет открытые плавания с дельфинами для детей-инвалидов 

Журнал ОК! 2 часа назад
1 мая московский Центр плавания с дельфинами отмечает свой день рождения. В честь этого события культурно-досуговое учреждение проводит благотворительную акцию и приглашает всех слабовидящих детей поплавать с дельфинами абсолютно бесплатно.
«Москвариум» вот уже два года реализует социальные проекты в направлении дельфинотерапии, которая помогает детям, страдающим расстройствами опорно-двигательного аппарата, задержками психологического и речевого развития, аутизмом, синдромом Дауна и другими заболеваниями. Специалисты утверждают, что общение с дельфинами благоприятно сказывается на самочувствии детей. Сеансы дельфинотерапии в «Москвариуме» проводятся при участии опытных специалистов — тренеров дельфинов и дельфинотерапевтов, обладающих глубокими знаниями в области психологии, коррекционной педагогики, лечебной физкультуры.
Московский Центр плавания с дельфинами расположен по адресу: ВДНХ, Проспект мира, 119 стр.23  Подробности акции можно узнать на сайте.
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