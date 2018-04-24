В Петербурге у 16 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости . Сальмонеллез выявлен у 16 воспитанников детского сада в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление Роспотребнадзора

Очаг кишечной инфекции зарегистрирован в детском саду №46 (поселок Шушары, улица Ростовская, дом 24, к.2).

"Заболели дети 4-6 лет. Госпитализировано четыре ребенка. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Диагноз «сальмонеллез» установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Проведены обследование персонала детского сада и лабораторные исследования пищевой продукции.

"В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия", — отметили в ведомстве.

Прокуратура Пушкинского района проводит проверку в связи с информацией об отравлении воспитанников детского сада №46.