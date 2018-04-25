В Санкт-Петербурге произошло массовое отравление воспитанников детского сада

В Петербурге воспитанники детского сада были госпитализированы с отравлением. Происшествие случилось в поселке Шушары Пушкинского района города.

РИА «Новости». «Очаг кишечной инфекции зарегистрирован в детском саду № 46, заболели дети четырех-шести лет. Госпитализировано четыре ребенка. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Диагноз «сальмонеллез» установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей», — цитирует сообщение городского управления Роспотребнадзора

В настоящее время уже проведена санитарно-эпидемиологическая проверка учреждения, обследован персонал детсада, проверен пищеблок, проведены исследования пищи. Согласно результатам проверки были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Решается вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о вспышке сальмонеллёза в Швеции. Причиной стали заражённые инфекцией мелкие птицы, на которых охотятся животные. Ветеринарные службы Швеции сообщали о беспрецедентном числе заболевших кошек. Также отмечены случаи, когда от заболевших кошек заражались дети дошкольного возраста.

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