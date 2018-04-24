Более 750 учреждений культуры будет открыто летом для московских детей

Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

«Предполагается, что 221 культурный центр, 440 библиотек, 91 музей и выставочный зал будут открыты для московских детей в летний период», — уточняется в материалах.

Кроме того, будет реализован проект «Культлето» в учреждениях культуры Москвы.

Планируется организовать 2 тыс. кружков, секций, интенсивов. Также будет проведено около 700 недельных интенсивов, нацеленных на развитие творческих способностей детей, в том числе на свежем воздухе.