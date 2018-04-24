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Более 750 учреждений культуры будет открыто летом для московских детей
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Более 750 учреждений культуры будет открыто летом для московских детей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
«Предполагается, что 221 культурный центр, 440 библиотек, 91 музей и выставочный зал будут открыты для московских детей в летний период», — уточняется в материалах.
Кроме того, будет реализован проект «Культлето» в учреждениях культуры Москвы.
Планируется организовать 2 тыс. кружков, секций, интенсивов. Также будет проведено около 700 недельных интенсивов, нацеленных на развитие творческих способностей детей, в том числе на свежем воздухе.
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