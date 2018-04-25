Фестивалем шашлыка в Сочи встретят первомайские праздники

Фестиваль шашлыка пройдет в Сочи.

Он состоится 30 апреля и 1 мая на курорте «Роза Хутор». Профессиональные кулинары и просто любители вновь соберутся на территории Горной Олимпийской деревни, чтобы посоревноваться в мастерстве приготовления популярного мясного блюда. В рамках фестиваля пройдут семейные соревнования «Шашлык-Машлык», дегустации вин, «тост драйв», выступление кавказских коллективов, конкурс на лучшую кавер-группу и другие развлекательные активности. Рестораторы представят к оценке жюри три вида мяса, приготовленных на мангале (птица, баранина, свинина/говядина). Жюри, в которое может войти любой активный участник, будет оценивать оформление блюда, вкусовые качества мяса, оригинальность рецепта.

Победитель конкурса получит диплом «Золотой Шампур — 2018» и кованный эксклюзивный кулинарный инструмент, сообщает пресс-служба администрации Сочи.