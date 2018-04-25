В Карачаево-Черкесии будут судить врача по делу о смерти двухлетнего ребёнка

В Карачаево-Черкесии будут судить врача по уголовному делу о смерти двухлетнего ребёнка, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Как установило следствие, в октябре 2017 года жительница Черкесска вызвала скорую помощь. При осмотре мальчика фельдшер выявил признаки острой респираторной вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Затем ребёнок был госпитализирован.

Педиатр приёмного отделения Черкесской городской детской больницы допустил небрежность. Он оценил состояние мальчика как удовлетворительное, не провёл дополнительное обследование, не обеспечил консультацию детского врача-инфекциониста, отказал в госпитализации, избрал неверную тактику лечения.

В результате ребёнок скончался в реанимации с диагнозом тотального двухстороннего вирусного воспаления лёгких.

Прокурор подписал обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 января врач Елена Мисюрина была приговорена к двум годам колонии. По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался.