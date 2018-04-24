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В КЧР по вине педиатра умер 2-летний ребёнок
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В КЧР по вине педиатра умер 2-летний ребёнок 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против врача-педиатра Черкесской городской детской больницы направлено в суд. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
Известно, что в октябре 2017 года 48-летний врач педиатрического отделения при осмотре 2-летнего ребенка поставил неправильный диагноз и избрал неверную тактику лечения для ребёнка, который нуждался в экстренной госпитализации.
В результате его действий мальчик умер в реанимационном отделении от тотального двухстороннего вирусного воспаления легких.
Сейчас обвинительное заключение по делу направлено в суд.
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