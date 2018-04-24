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У 17 воспитанников детского сада в Петербурге обнаружили кишечную инфекцию
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У 17 воспитанников детского сада в Петербурге обнаружили кишечную инфекцию 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Кишечную инфекцию обнаружили в детском саду 46 Пушкинского района Санкт-Петербурга у 17 детей и троих сотрудников учреждения. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной по итогам проверки детского сада.
"В период с 12 апреля по настоящее время зафиксировано 20 случаев заболеваний кишечной инфекцией в детском саду в Пушкинском районе, из них 17 детей и три сотрудника. Было госпитализировано четыре ребенка, один из которых продолжает лечение в больнице", — сообщили в пресс-службе. В детском саду проведена обработка, взяты необходимые пробы, учреждение продолжает работать.
По данным властей, детский сад ввели в эксплуатацию в 2014 году. Роспотребнадзор проводит проверку, по итогам которой станет известна причина заболеваний.
В пресс-службе городской прокуратуры ТАСС сообщили, что прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту появившейся информации об отравлениях в детском саду в Шушарах.
Ранее в апреле уже были случаи заболевания кишечной инфекции в детских учреждениях Невского и Выборгского районов Петербурга.
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