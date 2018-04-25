Воспитанники детсада в Петербурге прошли курс лечения после обнаружения сальмонеллеза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. / ТАСС /. Воспитанники детского сада Пушкинского района Санкт-Петербурга, пострадавшие от острой кишечной инфекции, прошли курс лечения в домашних условиях, а четверо госпитализированных уже выписаны из больницы. Об этом сообщила в среду в «Твиттере» вице-губернатор Анна Митянина.

"В детскую городскую больницу 22 поступили 4 ребенка с диагнозом острая кишечная инфекция. Все дети прошли курс лечения и выписаны из больницы. Остальные 13 детей (безсимптонные носители) прошли курс лечения на дому препаратами, в том числе бактериофагом", — сообщила вице-губернатор.

Накануне о массовом заболевании детей и сотрудников детского сада 46 сообщили в пресс-службе вице-губернатора. Региональное управление Роспотребнадзора зарегистрировало в образовательном учреждении очаг кишечной инфекции, от которой пострадал 21 человек, включая 17 детей. При этом четверых из воспитанников госпитализировали. У 16 детей и двух сотрудников детсада был поставлен диагноз «сальмонеллез».

Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту появившейся информации об отравлениях в детском саду в Шушарах.

Ранее в апреле уже были случаи заболевания кишечной инфекции в детских учреждениях Невского и Выборгского районов Петербурга.