Ещё
Роспотребнадзор диагностировал сальмонеллез у 16 воспитанников детсада в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор диагностировал сальмонеллез у 16 воспитанников детсада в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Диагноз «сальмонеллез» подтвердился у 16 детей и двух сотрудников детского сада №46 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили во вторник в управлении Роспотребнадзора, всего пострадал 21 человек, включая 17 детей в возрасте четырех-шести лет.
"В ГБДОУ детский сад №46 Пушкинского района зарегистрирован очаг кишечной инфекции, госпитализированы четыре ребенка. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Диагноз «сальмонеллез» установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей", — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что организован комплекс противоэпидемических мероприятий, поведено обследование персонала и лабораторные исследования продовольственного сырья и пищевой продукции. «В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Причины и условия формирования очага установлены», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Анны Митяниной сообщал, что в детском саду №46 зафиксировано 20 случаев заболеваний кишечной инфекцией. По их данным, один из четырех госпитализированных детей продолжает лечение в больнице.
В пресс-службе городской прокуратуры ТАСС сообщили, что прокуратура Пушкинского района начала проверку послепоявившейся информации об отравлениях в детском саду в Шушарах.
Ранее в апреле уже были случаи заболевания кишечной инфекции в детских учреждениях Невского и Выборгского районов Петербурга.
ТАСС: последние новости
СК установит обстоятельства травмирования троих подростков оторвавшейся дверью электрички Парламент КЧР утвердил кандидатуру нового уполномоченного по правам ребенка в республике Власти регионов и лагеря готовятся к модернизации детского отдыха
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками22
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Как уходили знаменитости6
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение