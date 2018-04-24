Роспотребнадзор диагностировал сальмонеллез у 16 воспитанников детсада в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. / ТАСС /. Диагноз «сальмонеллез» подтвердился у 16 детей и двух сотрудников детского сада №46 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили во вторник в управлении Роспотребнадзора, всего пострадал 21 человек, включая 17 детей в возрасте четырех-шести лет.

"В ГБДОУ детский сад №46 Пушкинского района зарегистрирован очаг кишечной инфекции, госпитализированы четыре ребенка. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Диагноз «сальмонеллез» установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей", — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что организован комплекс противоэпидемических мероприятий, поведено обследование персонала и лабораторные исследования продовольственного сырья и пищевой продукции. «В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Причины и условия формирования очага установлены», — подчеркнули в Роспотребнадзоре

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Анны Митяниной сообщал, что в детском саду №46 зафиксировано 20 случаев заболеваний кишечной инфекцией. По их данным, один из четырех госпитализированных детей продолжает лечение в больнице.

В пресс-службе городской прокуратуры ТАСС сообщили, что прокуратура Пушкинского района начала проверку послепоявившейся информации об отравлениях в детском саду в Шушарах.

Ранее в апреле уже были случаи заболевания кишечной инфекции в детских учреждениях Невского и Выборгского районов Петербурга.