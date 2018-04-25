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В Москве восемь строителей заболели кишечной инфекцией
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В Москве восемь строителей заболели кишечной инфекцией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Начато эпидемиологическое расследование по факту заболеваемости кишечной инфекцией восьми строителей, четыре из которых госпитализированы, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости острой кишечной инфекции среди строительных рабочих компании ООО «МАКРО» в Центральном административном округе города Москвы сотрудниками управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при обследовании очага инфекции были отобраны пробы продуктов питания, воды, взяты смывы с инвентаря и рабочего оборудования, проведен отбор биологического материала на предмет возбудителей острых кишечных инфекций.
По предварительным данным, четыре из восьми пострадавших госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве, добавляется в сообщении.
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Юрий С., ноябрь 2010, Оренбургская область Ирина Н., октябрь 2002, Саратовская область Ирина Щ., 2000, Саратовская область
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