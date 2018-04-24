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Неизвестный похитил ребенка с детской площадки
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Неизвестный мужчина похитил ребенка с детской площадки 

Вести.Ru 1 час назад
ЧП в Сургуте. С детской площадки похищен ребенок. Маленькую девочку, несмотря на ее отчаянное сопротивление, схватил и увез неизвестный мужчина. Видео похищение попало в соцсети.
Предположительно, похищение произошло во дворе дома по улице 30 лет Победы, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел 23 апреля, но до сих пор заявлений о похищении от родителей ребенка не поступало.
Сотрудники Следственного комитета пытаются выяснить личность женщины, которая привела девочку на детскую площадку. А также устанавливается мужчина, забравший ее. Идет поиск очевидцев происшествия и розыск автомобиля, на котором похититель уехал вместе с ребенком.
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