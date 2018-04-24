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Мобильная бригада врачей из Середавина посетила детскую поликлинику Сызрани
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Мобильная бригада врачей из Середавина посетила детскую поликлинику Сызрани 

ТРК Губерния 1 час назад
Проверить здоровье ребёнка и получить консультации узких специалистов. Мобильная бригада больницы Середавина посетила отделение детской поликлиники № 1 города Сызрани. Выезды врачей в региональные медучреждения проходят по поручению президента России Владимира Путина. Они повышают доступность медицинских услуг в небольших населённых пунктах.
В Сызранской городской поликлинике наблюдается порядка 12 тысяч детей и подростков. Помощь требуется многим, а нужных специалистов (например, пульмонологов и аллергологов) не хватает. Тогда врачи высокой квалификации из областного центра спешат к пациентам сами. На приём можно попасть по предварительной записи.
Пять специалистов обследовали более ста маленьких пациентов, родители получили необходимые консультации. Медики отмечают, что большинство детей подвергается аллергическим заболеваниям, нередко бывают проблемы с дыхательными путями.
Особенно риск возрастает в весенний период, после холодов. Помощь населению на местах — вопрос актуальный. Мобильная бригада самарской больницы имени Середавина за последние три года побывала здесь не менее шести раз.
Выезды мобильных бригад в региональные поликлиники — регулярны: повышается доступность медпомощи для детей и взрослых. Только за месяц отдельный специалист может побывать в 5-8 медучреждениях области.
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