Ксения Мишонова организовала спортивный праздник для детей

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила инициатором спортивного праздника для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети вместе с омбудсменом посетили матч «Спартак» ‐ «Ахмат».

Бесплатные билеты предоставило руководство футбольного клуба «Спартак». 28 детей вместе с подмосковным омбудсменом скандировали «Спартак — чемпион!».

Команда-хозяйка

сражалась за лидерство с грозненским «Ахматом».

Дети — это просто дети. Они хотят развлекаться, получать удовольствие. И футбол — это крутая штука, особенно для мальчишек

— Ксения Мишонова.

Также омбудсмен поблагодарила участников команды «Спартак» за социальную ответственность и за «будущее наше поколение».