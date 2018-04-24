Ксения Мишонова организовала спортивный праздник для детей 

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила инициатором спортивного праздника для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети вместе с омбудсменом посетили матч «Спартак» ‐ «Ахмат».
Бесплатные билеты предоставило руководство футбольного клуба «Спартак». 28 детей вместе с подмосковным омбудсменом скандировали «Спартак — чемпион!».
Команда-хозяйка
сражалась за лидерство с грозненским «Ахматом».
Дети — это просто дети. Они хотят развлекаться, получать удовольствие. И футбол — это крутая штука, особенно для мальчишек
— Ксения Мишонова.
Также омбудсмен поблагодарила участников команды «Спартак» за социальную ответственность и за «будущее наше поколение».