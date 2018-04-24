Актриса Настя Цветаева резко высказалась против прививок

Известная актриса и дизайнер Настя Цветаева уже несколько лет живет с мужем Надавом Ольганом и детьми в Израиле. Звезда ведет красивый Instagram и часто делится с подписчиками рассказами о жизни своей семьи. В недавнем посте звезда решила озвучить собственное мнение о прививках. Оказалось, она против различных инъекций своим детям и уверена, что они приносят не пользу, а вред. Более того, в этом вопросе звезда не доверяет как российским, так и израильским врачам. — в начале поста заявила Настя Цветаева. Затем актриса рассказала, что своему первому сыну Кузе она позволила сделать лишь часть положенных прививок. Дочь же привита полностью, без каких-либо исключений. Эстер родилась в Израиле. Зная, что в эту страну приезжает много мигрантов, Настя Цветаева не хотела, чтобы девочка случайно подхватила от них какой-то опасный вирус. Кроме того, звезда надеялась на более качественную, чем в России, медицину. Теперь же Настя уверена: именно прививки стали причиной того, что Эстер растет очень болезненным ребенком со слабым иммунитетом. — написала Настя Цветаева. Таким образом, по ее мнению, даже сами врачи, ратующие за обязательные прививки, признаются, что они могут и не защитить. В таком случае актриса не понимает целей данной меры, если она не работает. — отметила Настя Цветаева. В конце звезда отметила, что врачи Израиля также настоятельно советуют прививаться, но обязать последовать данным рекомендациям никто не может. В бассейнах, школах и детских садах не требуют справок о прививках. Поэтому тем, кто отказывается, это не усложняет жизнь. — заключила звезда. Конечно, в комментариях под постом развернулась целая полемика по поводу того, стоит ли делать себе и детям прививки или нет. Кто-то поддержал точку зрения Насти, а кто-то, наоборот, посоветовал ей не агитировать против прививок. Отметим, что почти все врачи уверены: прививка — это единственно верный способ защитить малыша от ряда опасных болезней, которые могут привести к летальному исходу. С появлением обязательных прививок от гепатита, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, пневмококковой инфекции, полиомиелита, столбняка и туберкулеза детская смертность сократилась в разы. Например, медики уверены, что вспышки кори, зарегистрированные в Европе и даже в России, появились из-за отказа многих людей прививаться от этой болезни. Так, в августе прошлого года столичные врачи сообщали о вспышке кори в Москве. Все малыши, заболевшие в июле, не были привиты. Да и вообще, недавнее исследование Стэнфордского и Бэйлорского университетов показало, что снижение охвата детей вакцинацией от кори на 5% приводит к трехкратному росту заболеваемости. Поэтому «Летидор» советует каждому родителю внимательно изучить вопрос, прежде чем отказываться от прививок, которые предлагают врачи. А о том, как подготовить ребенка к прививке, можно прочесть в нашем материале. Напомним, Настя Цветаева вышла замуж за Надава Ольгана в 2010 году и переехала в Израиль. От гражданского мужа у нее есть сын Кузьма Гончаров, который появился на свет в 2005 году. В 2012 году Настя Цветаева родила дочь Эстер — уже от нынешнего супруга. Некоторое время назад в эксклюзивном интервью «Летидору» знаменитость рассказала, как ее семья пережила переезд в Израиль и насколько хорошо ей живется с мужем и детьми вдали от России. Фото: Instagram / @nastiatsvetaeva_ Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!