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В Омске увеличился дефицит мест в детских садах
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В Омске увеличился дефицит мест в детских садах 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 24 апреля, в Омском городском совете прошло заседание комитета по социальным вопросам, на котором глава департамента образования Инна Елецкая рассказала о том, как обстоит ситуация с детскими садами в городе.
Так, на данный момент в очереди в садик стоят 37 374 ребенка. При этом 824 детям еще в прошлом году исполнилось три года, а 9 984 малышам будет три года в этом. Всего в 2018 году путевки в детсад дадут 12 тыс. детей, они займут места выпускников. Однако этих мест всё равно не хватит на всех трехлеток, которые ждут путевки.
«В 2017 году удалось добавить только 210 новых мест в детских садах за счет строительства одного дополнительного корпуса при школе и открытии дополнительной группы в садике №39. В августе этого года планируется сдать в эксплуатацию новый детский сад в Рябиновке на 310 мест. Кроме того, в 2018–2019 годах мы будем покупать здания под детские сады. Например, 290 мест появится после покупки здания под детсад в районе улиц 24-я Северная и Орджоникидзе», — цитирует слова Елецкой Om1.
Отметим, что всего в 2018–2019 годах в Омске собираются построить сразу несколько детсадов, за счёт чего появится 828 новых мест.
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