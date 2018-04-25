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Глава комитета СФ обратился в Минтруд с просьбой урегулировать работу вожатых на период летней кампании
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Глава комитета СФ обратился в Минтруд с просьбой урегулировать работу вожатых на период летней кампании 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направил в министерство труда и социальной защиты РФ письма, в которых попросил урегулировать вопрос набора вожатых, а также условия оплаты их работы летом 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.
«Сегодня сенатор Андрей Кутепов направил письма в Минтруд с вопросами регулирования вопросов набора и трудовых отношений вожатых на период летней кампании 2018 г.», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Кроме того, А. Кутепов направил письмо в ФНС России с просьбой урегулировать вопросы трудовых соглашений со студентами, в том числе в составе студенческих отрядов и вожатыми в детских лагерях.
Ранее уточнялось, что на сегодняшний день Минтруд России не выдало четких указаний и рекомендаций по приему вожатых, в связи с чем, организации летнего отдыха детей не могут подготовиться к летней кампании 2018 г. надлежащим образом.
Также сообщалось, что представители детских лагерей предложили приравнять вожатых к работникам, осуществляющих свою деятельность в особых условиях труда, также было предложено рассмотреть вопрос установления фиксированной надтарифной надбавки за переработку.
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