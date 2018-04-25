Вожатых детских лагерей предлагают приравнять к шахтёрам

Кампания-2018 в летних лагерях под угрозой срыва: руководство детских оздоровительных центров не может нанять персонал из-за молчания Министерства труда и соцзащиты по поводу порядка оформления трудовых отношений. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. Сенатор направит на имя главы Минтруда Максима Топилина письмо с просьбой предоставить соответствующие рекомендации.

Проблема была обозначена во время совещания по детскому отдыху в Санкт-Петербурге, на котором присутствовали представители детских лагерей и профильные комитеты Смольного, отметил парламентарий. Кроме беспокойства об отсутствии инструкций Минтруда, участники встречи поделились и другими проблемами, которые касаются регулирования трудовых отношений вожатых.

left160тысяч детейкаждое лето выезжают из Санкт-Петербурга на отдых в оздоровительные лагеря

«Действующие нормы по учёту ра­бочего времени и составления штатного расписания не отвечают реальным ус­ловиям труда вожатых в детских лагерях, сложившихся ещё со времён суще­ствования СССР», — подчеркнул председатель Совета Ассоциации программных лагерей Валерий Астанчук.

Обратившись к Андрею Кутепову , представители сферы детского отдыха предложили законодательно приравнять вожатых детских лагерей к работникам, осуществляющим свою деятельность в особых условиях труда. На сегодняшний день под эту категорию подпадают шахтёры, механизаторы, пожарные и работники других профессий, сопряжённых с переработками и вредом здоровью. Сюда же могут быть отнесены и вожатые, которые работают в условиях экспедиции, похода или путешествия, считают эксперты.

Учитывая, что точно рассчитать рабочее время вожатых и воспитателей в лагере практически невозможно, эксперты также предложили рассмотреть вопрос установления фиксированной 15-процентной надбавки за переработку.

Не в последнюю очередь эта инициатива вызвана традиционными размерами зарплат вожатых. Не секрет, что вознаграждение за свой труд они получают весьма скромное: в Ленинградской области, например, оно едва превышает 10 тысяч рублей.