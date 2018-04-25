Британский суд не разрешил родителям Элфи Эванса отправить его на лечение в Ватикан 

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Высокий суд Манчестера отказал родителям тяжелобольного британского мальчика Элфи Эванса в возможности отправить его на лечение в больницу Ватикана. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News.
При этом судья попросил больницу Alder Hey в Ливерпуле, где сейчас находится двухлетний ребенок, рассмотреть возможность разрешить родителям забрать его домой. «Высокий суд снова постановил, что в интересах Элфи продолжать осуществление плана медицинского ухода до конца его жизни», — сказал пресс-секретарь медицинского учреждения.
В понедельник по решению суда Элфи, у которого было диагностировано дегенеративное заболевание нервной системы, был отключен от системы жизнеобеспечения. К удивлению врачей малыш после этого начал дышать сам с помощью кислородной маски. Отец мальчика Том Эванс выразил надежду, что медики подключат Элфи обратно к системе жизнеобеспечения.
Суд ранее обосновал свое решение отключить ребенка от системы жизнеобеспечения медицинскими данными, которые были предоставлены лечащими врачами. Согласно им, диагностика болезни на данном этапе развития медицины невозможна, а любые дальнейшие попытки лечить ребенка являются бессмысленными. Суд апелляционной инстанции подтвердил это решение, в то время как Верховный суд Соединенного Королевства и Европейский суд по правам человека отказались вмешиваться в этот процесс.
Как информировало в понедельник агентство ANSA, итальянское правительство предоставило гражданство Элфи Эвансу. Его судьбой интересуется Папа Римский Франциск, который лично встретился с его отцом, понтифик выразил надежду, что жизнь ребенку будет сохранена. Специалисты ватиканской педиатрической клиники Children's Hospital Bambino Gesu уже предложили свою помощь. Родители малыша при этом изъявили желание перевезти ребенка из Ливерпуля в Ватикан для продолжения его лечения.