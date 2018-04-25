Британский суд не разрешил родителям Элфи Эванса отправить его на лечение в Ватикан

ЛОНДОН, 25 апреля. / ТАСС /. Высокий суд Манчестера отказал родителям тяжелобольного британского мальчика Элфи Эванса в возможности отправить его на лечение в больницу Ватикана. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News

При этом судья попросил больницу Alder Hey в Ливерпуле, где сейчас находится двухлетний ребенок, рассмотреть возможность разрешить родителям забрать его домой. «Высокий суд снова постановил, что в интересах Элфи продолжать осуществление плана медицинского ухода до конца его жизни», — сказал пресс-секретарь медицинского учреждения.

В понедельник по решению суда Элфи, у которого было диагностировано дегенеративное заболевание нервной системы, был отключен от системы жизнеобеспечения. К удивлению врачей малыш после этого начал дышать сам с помощью кислородной маски. Отец мальчика Том Эванс выразил надежду, что медики подключат Элфи обратно к системе жизнеобеспечения.

Суд ранее обосновал свое решение отключить ребенка от системы жизнеобеспечения медицинскими данными, которые были предоставлены лечащими врачами. Согласно им, диагностика болезни на данном этапе развития медицины невозможна, а любые дальнейшие попытки лечить ребенка являются бессмысленными. Суд апелляционной инстанции подтвердил это решение, в то время как Верховный суд Соединенного Королевства и Европейский суд по правам человека отказались вмешиваться в этот процесс.