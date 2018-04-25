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Суд Великобритании запретил отправить тяжелобольного мальчика на лечение в Ватикан
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Суд Великобритании запретил отправить тяжелобольного мальчика на лечение в Ватикан 

Вести.Ru 19 минут назад
Скандал в Британии. Суд не разрешил родителям отправить тяжелобольного мальчика на лечение в Ватикан. Итальянские врачи предложили помощь после того, как их британские коллеги отказались лечить Элфи Эванса, назвав это бессмысленным.
В Ливерпуле сотни людей протестуют против решения суда, запретившего родителям отвезти на лечение в Ватикан тяжелобольного ребенка Элфи Эванса. Британцы разгневаны, ведь отказать — значит лишить малыша последнего шанса на жизнь. Изначально акция была мирной, но когда полицейские попытались разогнать собравшихся, начались беспорядки.
Впрочем, британские врачи говорят, что шансов и так нет, и ребенка стоит просто оставить в покое. Но родители считают, что надежда есть всегда. С ними согласились врачи в Ватикане и предложили помощь. Италия даже предоставила гражданство Элфи.
"Реальность такова, что все эти люди хотят, чтобы Элфи поехал в Ватикан. Мы будем обжаловать решение. У нас все готово — больница в Ватикане, врачи. Мы требуем, чтобы его выпустили", — сказал отец мальчика Том Эванс.
Но суд в Манчестере оказался непреклонен, занял сторону британских врачей и запретил вывозить ребенка. У Элфи — редкое дегенеративное заболевание нервной системы. Долгое время его поддерживала система жизнеобеспечения. В понедельник ее отключили. Но малыш начал дышать сам. Настоящее чудо — решила семья. Как и то, что Элфи все еще жив, несмотря на прогнозы врачей. Ребенку не хватает воздуха, жалуется семья, а добиться помощи от врачей — очень трудно.
"Ему дают специальную жидкость. Прошлой ночью мы шесть часов боролись за то, чтобы нам ее выдали, или хотя бы кислородную маску. Я делал ему искусственное дыхание, потому что губы были уже синие. Элфи борется за каждый вздох", — говорит отец ребенка. В этом месяце родители встретились с Папой Римским и попросили его благословения, а также помочь добиться разрешения на вывоз ребенка.
"Я хочу снова подчеркнуть, что единственный, кто определяет нашу жизнь, это господь — от начала и до самого конца. А наша обязанность — делать все, чтобы заботиться о жизни. Давайте помолчим, давайте помолимся за жизнь, давайте напомним себе о том, что право на жизнь необходимо уважать", — сказал Папа Римский Франциск.
Ну а пока неравнодушные британцы продолжают нести мягкие игрушки, фото и много цветов. Они надеются, что их призыв услышат британские врачи и суд. И маленький Элфи уедет в Италию.
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