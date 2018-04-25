Туберкулёз: всё, что вам нужно знать

Хорошая новость — в России заболеваемость и смертность от туберкулёза сокращается. Плохая — ежегодно от этого недуга в нашей стране умирает 5 детей. В мире каждый год туберкулёзом заболевают более миллиона детей, и это при том, что только 1/3 случаев выявляется вовремя. А ещё всё большее распространение получает лекарственно устойчивый туберкулёз, который очень сложно лечить. Как обезопасить своего ребёнка и предотвратить заражение? На наши вопросы о туберкулёзе, его профилактике и диагностике ответила Валентина Александровна Аксёнова — главный детский фтизиатр Минздрава России

1. В наших роддомах мамам предлагают поставить вакцину от туберкулёза (БЦЖ) в первые дни жизни новорождённого. Можно ли не делать этого?

— БЦЖ — самая старая вакцина в мире, она проверена десятилетиями, и делать её обязательно нужно. Главная цель этой прививки — не дать развиться тяжёлому туберкулёзу, даже если ребёнок заразится. А поскольку маленькие дети очень тяжело болеют туберкулёзом, и эта болезнь вызывает у младенцев множество осложнений, если по какой-то причине вы не сделали прививку в роддоме, её нужно сделать до 2 лет ребёнка, предварительно проверив реакцию Манту (она должна быть отрицательной — это будет означать, что малыш не инфицирован).

2. В последние годы появляется всё больше детей, у которых после прививки не образуется рубец. Говорит ли это о том, что иммунитет не выработался?

— Нет, отсутствие рубца ни о чём не говорит. Если у ребёнка при этом реакция Манту положительная, то иммунитет есть.

3. А если реакция Манту у ребёнка отрицательная (нет реакции), говорит ли это об отсутствии иммунитета? В каком возрасте тогда необходимо повторить прививку БЦЖ?

— Да, говорит о том, что иммунитет не выработался. Тогда ревакцинацию БЦЖ нужно проводить в 7 лет.

4. Если реакция Манту в норме, значит ли это, что ребёнок точно не заболеет туберкулёзом даже при контакте с инфицированными лицами?

— Цель вакцины — не дать развитие тяжёлому туберкулёзу (менингит, костный туберкулёз и другие). Даже если у малыша есть иммунитет, он может заразиться, но болезнь будет протекать в лёгкой форме.

5. Что делать родителям, если у ребёнка сильно увеличена папула при проведении пробы Манту (реакция избыточная)?

— Это говорит о том, что ребёнок, вероятно, инфицирован. В таком случае необходимо выявить активность инфекции, чтобы определить, болен ли малыш или ещё не заболел, а только заразился. Нужно провести «Диаскинтест» или тест ТБ-спот (в случае кожной аллергии) и по их результатам при подозрении на туберкулёз — мультиспиральную компьютерную томографию. Флюорография не даёт настолько точной картины, как КТ.

Особенности диагностики туберкулёза. До 7 лет туберкулёз у малышей чаще всего протекает бессимптомно. Если есть симптомы, это уже сильно запущенная болезнь. Чтобы распознать туберкулёз у дошкольника, делается проба Манту. Если реакция Манту слишком яркая, делают «Диаскинтест» и по его результатам понимают: либо это была аллергия, либо действительно инфекция, и необходимы дальнейшие обследования. Для детей-аллергиков и тех, у кого есть склонность к дерматитам, выбирают альтернативный метод диагностики — ТБ-спот (квантифероновый тест).

6. Чем отличается реакция Манту от «Диаскинтеста», нужно ли делать что-то одно или и то, и другое?

— «Диаскинтест» более новый, передовой метод. Однако до 7 лет малышам делают пробу Манту, потому что она лучше показывает, нужна ли ревакцинация БЦЖ. У детей старше 7 лет в большинстве случаев проба Манту положительная, поэтому школьникам имеет смысл делать уже «Диаскинтест».

7. Имеют ли право по закону не зачислить в дошкольное учреждение ребёнка, которому не ставили вакцину БЦЖ?

— С 2014 года ужесточились правила приёма в образовательные организации: по закону не имеют права принимать детей, которые не прошли диагностику туберкулёза (то есть отказываются делать пробу Манту). Если вакцину БЦЖ ребёнку по какой-то причине не ставили, но реакция Манту у него отрицательная, его должны принять.

8. Как ребёнок может заразиться туберкулёзом, как передаётся инфекция?

— Эта инфекция передаётся воздушно-капельным путем, то есть всегда есть источник — болеющий человек. Это могут быть родители, родственники, персонал сада и школы и пр. Здоровый привитый малыш может инфицироваться, но при этом не заболеть. В особой группе риска находятся дети младше 5 лет, особенно, с патологиями, требующими терапии, подавляющей иммунитет (гормональной терапии), часто болеющие дети. Если у ребёнка диагностирован туберкулёз, необходимо всем взрослым, с которыми он контактировал, сделать флюорографию, чтобы понять, кто стал источником инфекции.

9. Как определить, что ребёнок болен туберкулёзом? Каковы основные симптомы?

— Есть симптомы, которые могут говорить о туберкулёзе: — кашель продолжается более 2-3 недель, нет улучшения от лечения; — интоксикация (температура, потливость, ребёнок потеет по ночам); — участковый педиатр поставил диагноз бронхит или пневмония, но в течение 10-14 дней назначенное лечение не принесло эффекта. Если у ребёнка появляются такие симптомы, необходимо провести внеплановую диагностику (пробы, КТ, даже если недавно уже делали) и обратиться к фтизиатру.

10. Как помочь малышу, если он инфицирован, но пока не болеет?

— Инфицированным детям показано санаторно-курортное лечение. Даже если ребёнок заразился, он может не заболеть, если обеспечить ему правильные условия. В нашей стране есть 82 детских санатория, и чаще всего они используются для профилактики детей из групп риска. В каждом регионе свои санатории, ребёнок через поликлинику и туберкулёзный диспансер направляется в санаторий по месту жительства. Для детей санаторно-курортное лечение бесплатно.

Что такое проба Манту и Диаскин-тест? Чем они отличаются? И проба Манту, и Диаскин-тест — это кожные пробы. Для них используются новые, очищенные и гипоаллергенные препараты, которые вводятся в кожу. Проба Манту — более старый метод, Диаскин-тест — новый. Но и тот, и другой не содержат никаких микробов и не способны занести заразу в организм ребёнка, они содержат только препараты, которые выявляют наличие микробов в организме.