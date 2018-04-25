Глава комитета Совета Федерации выступил за предоставление вожатым фиксированной надбавки за переработку

«По поводу надбавок, идея хорошая и требует поддержки Минтруда и детальной проработки», — сказал А. Кутепов.

Комментируя предложение о приравнивании вожатых детских лагерей к работникам, осуществляющим свою деятельность в особых условиях труда, сенатор уточнил, что такой статус целесообразно предоставить только тем работникам, которые задействованы в походах, в путешествиях с детьми и в других условиях, предполагающих нестационарное месторасположение.

Ранее сообщалось, что представители детских лагерей предложили приравнять вожатых к работникам, осуществляющих свою деятельность в особых условиях труда, также было предложено рассмотреть вопрос установления фиксированной надтарифной надбавки за переработку.