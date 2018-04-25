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Сенаторы заявили о необходимости регулирования условий труда для вожатых
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Сенаторы заявили о необходимости регулирования условий труда для вожатых 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Проблема была обозначена во время совещания по детскому отдыху в Санкт-Петербурге.
В Совфеде отметили необходимость регулирования условий труда для вожатых.
Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов отметил, что кампания-2018 в летних лагерях находится под угрозой срыва. Руководство детских оздоровительных центров ждёт ответа от Министерства труда и соцзащиты относительно порядка оформления трудовых отношений и пока не может нанять персонал.
В свою очередь председатель Совета Ассоциации программных лагерей Валерий Астанчук отметил, что реальные условия труда вожатых в детских лагерях не отвечают действующим нормам по учету рабочего времени и составлению штатного расписания. Он подчеркнул необходимость отнести вожатых к категории граждан, выполняющих деятельность в особых условиях труда.
Сенаторы отмечают, что невозможно точно установить временные рамки работы вожатых в течение дня, поэтому нужно рассмотреть вопрос установления фиксированной 15-процентной надбавки за переработку, передает "Парламентская газета".
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