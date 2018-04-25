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Купил рисунок — помог ребёнку: аукцион на фестивале «Начни с себя»
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Купил рисунок — помог ребёнку: аукцион на фестивале «Начни с себя» 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
На традиционном фестивале здорового образа жизни и саморазвития «Начни с себя», который проходил в сургутском институте экономики управления и права 21 и 22 апреля, региональный благотворительный фонд «Благо Дарю» организовал аукцион детских рисунков.
Целью мероприятия стал сбор средств на прохождение курса реабилитации Ярославу Гусятинскому в медицинском центре «Сакура». Мальчик в него должен отправиться в ближайшее время.
«Работы для аукциона создавались в ART-студии «Нарисуй мечту», — рассказала координатор спецпроектов фонда «Благо Дарю» Ольга Сидорова. — Волонтеры приглашали гостей фестиваля посетить специальный мастер-класс и на нём запечатлеть свою мечту яркими красками. Полученные рисунки могли быть затем приобретены всеми желающими».
Благотворительный аукцион помог собрать 10 302 рублей для Ярослава. Сумма не самая большая, однако, именно благодаря различным мероприятиям, проводимым «Благо Дарю», за всё время существования фонда финансовую помощь смогли получить 293 ребёнка.
Для сравнения — средняя стоимость курса реабилитации в центре «Сакура» продолжительностью 21 день составляет 150-180 тысяч рублей. В «Сакуру» едут те, у кого поставлен диагноз «детский церебральный паралич», это один из немногих центров в России, который пользуется прочной репутацией. Родители отмечают, что помимо профессионального персонала в нём также есть и ещё очень важный плюс — индивидуальный подход к каждому ребёнку.
На данный момент на попечении фонда «Благо Дарю» находится более 30 ребят с диагнозом ДЦП.
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