Как оборудовать детскую площадку на даче и сколько это стоит

Вы заметили, что с детских площадок исчезли ребятишки? Советские качели и «лазалки», на которых проходило детство предыдущих поколений, уже не кажутся им интересными. То ли дело яркие картинки в телефоне… Как сделать так, чтобы ребёнку было интересно играть на улице? Хорошим решением может стать оборудование современной детской площадки. Звучит амбициозно, согласны. Мы посмотрели, как эту проблему решают на Западе, и выбрали пять вариантов, которые можно воссоздать в наших реалиях.

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У них Одни из самых красивых и душевных площадок для детских игр создают в Германии. Площадки представляют собой грамотно сконструированные комплексы из горок, домиков, канатных дорог, качелей, всевозможных «лазалок» и настоящих полос препятствий. Предусмотрены также лавочки для родителей. Все объекты выполнены из дерева, а сама площадка покрыта толстым слоем песка, что сводит вероятность серьёзных травм к минимуму.

В это время в Копенгагене дети исследуют искривлённые домики, в Стокгольме — залезают внутрь гигантской совы, а в Японии играют среди более чем 300 шин разных размеров, сложенных в виде роботов и динозавров.

У нас Заказать в готовом виде что-то подобное в России либо практически нереально, либо обойдётся вам в кругленькую сумму. Рассмотрим доступные варианты.

Качели

Одно из любимых развлечений для детей и взрослых — качели. Сборная металлическая конструкция, которую можно легко разобрать и убрать на зиму, обойдётся в 5—10 тысяч рублей, в зависимости от производителя. Аналогичная деревянная конструкция стоит от 13 тысяч рублей.

Детские домики

Распределять роли дети учатся при совместных играх, пристанищем для которых может стать детский домик. Существуют модели из пластика — от 12 тысяч рублей, а также из дерева — от 30 тысяч рублей.

Наше мнение:

— На стоимость влияет не только используемый материал, но и сложность конструкции. Например, есть домики с открывающимися дверцами и окнами — они обойдутся дороже. А некоторые самые простые модели домиков вы вполне можете изготовить своими руками.

Дачный бассейн

Дети обожают играть с водой, поэтому личный бассейн в шаговой доступности займёт их надолго. Надувной вариант для малышей можно купить недорого — от 500 рублей. Стоимость каркасного бассейна для ребят постарше и их друзей стартует от 15 тысяч рублей.

Наше мнение:

— Идеальный вариант для наших погодных условий — сборные бассейны. Отличаются повышенной прочностью, плюс их не нужно убирать на зиму. Подробнее о том, как выбрать бассейн, читайте в статье по ссылке.

Спортивные снаряды

Турник, всевозможные лестницы и канаты подойдут для детей постарше. В зависимости от сложности конструкции цена варьируется от 8 до 15 тысяч рублей. Не стоит забывать и про батуты. Модель с заградительной сеткой можно купить за 11—14 тысяч, без неё — от 7 тысяч. Более крупные модели с диаметром полотна от трёх метров обойдутся в 16—25 тысяч рублей.

Песочница

Местом для развития творческих способностей станет песочница. Куличики, тайные ходы и песочные замки — кто из нас не увлекался этим в детстве? Готовая конструкция обойдётся в сумму от 4 000 рублей. Но здесь можно обойтись подручными материалами и соорудить нечто незабываемое — например сказочный корабль.

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