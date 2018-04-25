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Полина Гагарина рассказала о болезни детей
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Полина Гагарина рассказала о болезни детей 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Популярная певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками нерадостными новостями: оказалось, вся ее семья снова болеет. Некоторое время назад знаменитое семейство старательно боролось с вирусом (#https://letidor.ru/novosti/semya-poliny-gagarinoy-boretsya-s-virusom-21-03-2018.htm) — и победило его. Однако спустя считанные недели и мама артистки, и ее малыши вновь разболелись. — посетовала Полина Гагарина. Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 24 Апр 2018 в 9:09 PDT Поклонники принялись утешать певицу и пожелали ее семейству скорейшего выздоровления: «Скорейшего выздоровления вам и вашим деткам!», «Да в этом году какая-то дрянь, у меня тоже ребенок заболел… Говорят, грипп сдвинулся на месяц. Скорейшего выздоровления», «Сейчас все болеют… Грипп… Сочувствую», «Скорее выздоравливайте. Не болейте!», «Полина, Берегите себя и своих близких». Напомним, в 2014 году Полина Гагарина вышла замуж за светского фотографа Дмитрия Исхакова. Супруги растят 10-летнего Андрея — сына артистки от первого брака. Весной прошлого года звезда стала мамой во второй раз: на свет появилась малышка Мия. Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 8 Апр 2018 в 6:50 PDT Фото: Instagram @gagara1987 Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!
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