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Воспитательницу детсада в Оренбуржье обвинили в плохом обращении с ребенком
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Воспитательницу детсада в Оренбуржье обвинили в плохом обращении с ребенком 

ProOren 55 минут назад
Фото: ProOren
В прокуратуру Оренбургского района обратилась родительница малолетнего ребенка, которого, по ее словам, обижала в детском саде воспитательница.
В связи с этим проведена проверка в отношении педагогических работников детсада, в котором произошел инцидент. В результате выяснилось, что большинство доводов родительницы не нашло отражения в проверке. Это свидетельствует о том, что провели ее не должным образом.
За нарушение профессиональной этики заведующая детского сада вынесла воспитателю предупреждение. Однако Трудовой кодекс РФ такого наказания, как устное замечание, не предусматривает. В связи с нарушением прокурор обязал главу Оренбургского района провести дополнительную проверку всех претензий родительницы.
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