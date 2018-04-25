Воспитательницу детсада в Оренбуржье обвинили в плохом обращении с ребенком

В прокуратуру Оренбургского района обратилась родительница малолетнего ребенка, которого, по ее словам, обижала в детском саде воспитательница.

В связи с этим проведена проверка в отношении педагогических работников детсада, в котором произошел инцидент. В результате выяснилось, что большинство доводов родительницы не нашло отражения в проверке. Это свидетельствует о том, что провели ее не должным образом.

За нарушение профессиональной этики заведующая детского сада вынесла воспитателю предупреждение. Однако Трудовой кодекс РФ такого наказания, как устное замечание, не предусматривает. В связи с нарушением прокурор обязал главу Оренбургского района провести дополнительную проверку всех претензий родительницы.