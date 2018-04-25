Собянин поручил продлить программу летнего отдыха школьников «Московская смена»

Программа летнего отдыха школьников «Московская смена» будет увеличена на 1 час — в будние дни с 09:00 до 19:00, передает НСН.

Об этом распорядился Мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города. «Московская смена» рассчитана на учеников, которые остаются на каникулы в столице.

Как и в 2017 году предстоящим летом по этой программе будут иметь возможность отдохнуть все желающие школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Городской летний отдых будет для них обеспечен в 247 учреждениях, в том числе в 132 школах, 28 спортшколах департамента спорта и туризма, 87 учреждениях департамента труда и социальной защиты населения.

Для детей специально организуют экскурсии, интересные занятия, кружки. Они смогут позаниматься спортом, посетить мастер-классы. Школьники, в частности, посетят Московский Зоопарк, Планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Дарвиновский музей, Океанариум на ВДНХ, город «Мастерславль», театр «Уголок дедушки Дурова».

Детям будет обеспечено 3-разовое питание. Городской детский отдых будет бесплатным. Запись на I смену открывается 25 мая 2018 г.