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Детские лагеря Удмуртии заставят получать санэпидзаключения
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Детские лагеря Удмуртии заставят получать санэпидзаключения 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Все детские лагеря и санатории Удмуртии к началу летнего оздоровительного сезона обязаны получить санэпидзаключения от регионального Роспотребнадзора. Об этом рассказала журналистам во вторник, 24 апреля, замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева.
Без такого заключения лагерь не откроется. В документе должны быть указаны: площади помещений, соответствие пищеблоков и медблоков нормам и другое, что оговорено в Санитарных правилах.
Кроме того, по словам замминистра, теперь, во время отдыха каждой партии надзорные органы будут проводить в лагерях проверки.
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