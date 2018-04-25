Детские лагеря Удмуртии заставят получать санэпидзаключения

Ижевск. Удмуртия. Все детские лагеря и санатории Удмуртии к началу летнего оздоровительного сезона обязаны получить санэпидзаключения от регионального Роспотребнадзора . Об этом рассказала журналистам во вторник, 24 апреля, замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева.

Без такого заключения лагерь не откроется. В документе должны быть указаны: площади помещений, соответствие пищеблоков и медблоков нормам и другое, что оговорено в Санитарных правилах.

Кроме того, по словам замминистра, теперь, во время отдыха каждой партии надзорные органы будут проводить в лагерях проверки.