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В Омске пройдут соревнования для юных велогонщиков
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В Омске пройдут соревнования для юных велогонщиков 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Омске состоятся детские соревнования «Будущее ВелоОмска» Заезды будут проводиться каждую субботу — 28 апреля, 5, 12, 19 мая. Начало соревнований в 11:00.
«Соревнования пройдут во всех административных округах города. «Будущее ВелоОмска» — это праздник для детей, который дарит хорошее настроение, помогает ребятам приобщиться к спорту и здоровому образу жизни», — отметили в пресс-службе мэрии.
Добавим, что принять участие в состязаниях могут мальчики и девочки в возрасте до 8 лет на велосипедах любых марок и конструкций. Участников разделят на несколько групп.
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