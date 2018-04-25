В Омске пройдут соревнования для юных велогонщиков

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Омске состоятся детские соревнования «Будущее ВелоОмска» Заезды будут проводиться каждую субботу — 28 апреля, 5, 12, 19 мая. Начало соревнований в 11:00.

«Соревнования пройдут во всех административных округах города. «Будущее ВелоОмска» — это праздник для детей, который дарит хорошее настроение, помогает ребятам приобщиться к спорту и здоровому образу жизни», — отметили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что принять участие в состязаниях могут мальчики и девочки в возрасте до 8 лет на велосипедах любых марок и конструкций. Участников разделят на несколько групп.