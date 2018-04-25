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Во Владивостоке сформирован график выдачи путевок в детские сады
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Во Владивостоке сформирован график выдачи путевок в детские сады 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Путевки получат дети, рожденные преимущественно в 2015 году, зарегистрированные в очереди, а также дети из семей льготных категорий. Для получения путевки родителям нужно будет обратиться в управление образования по своему району, предъявив свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Выдача путевок начнется 14 мая и продлится до 19 июня. С графиком выдачи и перечнем льготных категорий можно ознакомиться в приложении.
Напомним, что в этом году во Владивостоке начнется строительство пяти новых детских садов. Дополнительными местами в детсадах будут обеспечены более тысячи малышей приморской столицы в возрасте от полутора до шести лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале 2018 года.
Самый большой детский сад на 350 мест будет реконструирован по улице Постышева, 7а. Ещё один детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвёртым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе Владивостока. Новый детский сад появится и во Фрунзенском районе на улицеСтанюковича, 31а. Проектом предполагается семь групп на 150 детей. Детский сад на 230 мест будет построен по улице Маковского, 157а. Здесь появятся четыре младшие группы для детей от 2 до 4 лет, по две средних и старших, а также четыре подготовительных группы. Пятым станет детский сад на ул. Тихвинская, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный детский сад примет в свои стены 120 воспитанников.
Проектная документация по всем пяти детским садам готова, в настоящее время специалисты актуализируют стоимость строительно-монтажных работ и готовятся к проведению аукционов, сообщили в дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.
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