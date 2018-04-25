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Отцы Саратовской области создали свой Совет
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Отцы Саратовской области создали свой Совет 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Новая общественная организация возникла при уполномоченном по правам ребенка в регионе.
Идею создания Совета Отцов поддержала правозащитница, отстаивающая интересы детей, Татьяна Загородняя.
Почему было принято такое решение, детский омбудсмен объяснила сама на своей странице в Facebook:
«Потому что семья вымирает как явление. Женщина сегодня, рожая детей, чаще сама принимает это решение с поправкой на то, сколько она детей может прокормить и вырастить. Мужчину в счёт не принимая. Почему? Потому что мы стали жить в обществе, где женщину, которая бросила своих детей, осуждают, мужчину совсем нет. Работодатель даже официальную зарплату разведенному мужчине поменьше поставит, что бы алименты поменьше платить… И растут наши дети без пап. В лучшем случае с чужими папами», — объясняет общественница.
Возрождать сознательное, ответственное отцовство — первостепенная задача, — считает Загородняя. Задачей Совета Отцов как раз и станет поддержка детей в различных сферах, начиная от спорта, заканчивая безопасностью и выбором профессии. Председателем Совета Отцов Саратовской области выбран Николай Фетисов.
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