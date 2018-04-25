Власти подняли плату за питание в детских садах Новосибирска

В мэрии Новосибирска установили новый размер платы за питание в детских садах — его подняли на 20 рублей в день.

Постановление опубликовали на правовом портале мэрии сегодня, 24 апреля. Согласно документу,

новая плата за питание в детских садах составит 100 рублей в день на ребёнка до трёх лет и 120 рублей на ребёнка старше трёх лет.

Предыдущее постановление мэрии, по которому питание в детсадах стоило 80 рублей в день, признали утратившим силу.

В департаменте образования мэрии корреспонденту НГС коротко пояснили, что постановление вступит в силу спустя пять рабочих дней после публикации. «С 1 мая, получается, — это по порядку, как обычно бывает. 23-го числа было подписано», — объяснила заместитель начальника департамента образования Елена Кащенко.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить причины повышения платы и будущие изменения в детском меню.

О том, чтобы повысить плату за питание в детсадах, власти заговорили в конце прошлого года. По их словам, из-за недостаточного финансирования и подорожавших продуктов в большинстве дошкольных учреждений города наблюдают дефицит мяса, молока, сыра, овощей, фруктов, соков и зелени.