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Власти подняли плату за питание в детских садах Новосибирска
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Власти подняли плату за питание в детских садах Новосибирска 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В мэрии Новосибирска установили новый размер платы за питание в детских садах — его подняли на 20 рублей в день.
Постановление опубликовали на правовом портале мэрии сегодня, 24 апреля. Согласно документу,
новая плата за питание в детских садах составит 100 рублей в день на ребёнка до трёх лет и 120 рублей на ребёнка старше трёх лет.
Предыдущее постановление мэрии, по которому питание в детсадах стоило 80 рублей в день, признали утратившим силу.
В департаменте образования мэрии корреспонденту НГС коротко пояснили, что постановление вступит в силу спустя пять рабочих дней после публикации. «С 1 мая, получается, — это по порядку, как обычно бывает. 23-го числа было подписано», — объяснила заместитель начальника департамента образования Елена Кащенко.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить причины повышения платы и будущие изменения в детском меню.
О том, чтобы повысить плату за питание в детсадах, власти заговорили в конце прошлого года. По их словам, из-за недостаточного финансирования и подорожавших продуктов в большинстве дошкольных учреждений города наблюдают дефицит мяса, молока, сыра, овощей, фруктов, соков и зелени.
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