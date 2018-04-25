В НАО предлагают расширить направления использования маткапитала

Вице-спикер Собрания депутатов Ненецкого округа Татьяна Бадьян призвала обсудить на региональном уровне перспективы реализации маткапитала и уже принятые местные законы о мерах социальной поддержки семей с детьми. В частности, Бадьян предложила расширить направления использования федерального маткапитала, в частности, на такие цели, как приобретение отечественного легкового семейного автомобиля, оздоровление детей, получение высокотехнологичной медицинской помощи.

«Установление такого направления использования средств материнского капитала как покупка автомобиля для семей, не нуждающихся в улучшении жилищных условий и в обеспечении дополнительного финансирования расходов на образование детей, послужило бы целям улучшения качества их жизни», — уверена парламентарий

Стоит отметить, что в 2017 году 173 семьи из НАО направили маткапитал на улучшение жилищных условий, а 36 — на получение детьми образования. Размер маткапитала в округе является одним из самых больших в стране — 366 354 рубля.