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Один из детских садов Уфы признали небезопасным
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Один из детских садов Уфы признали небезопасным 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
После плановой проверки Роспотребнадзора в уфимском детском саду № 228 обнаружили ряд нарушений санитарных норм.
Так, лишь чуть больше половины детей были охвачены обследованием на яйца остриц, работа по дезинфекции в ясельных группах не осуществлялась, отсутствовал медицинский контроль за организацией физвоспитания, не было сведений о прохождении медосмотра и о прививках отдельных сотрудников.
— Управлением предъявлен иск в суд о прекращении МБДОУ «Детский сад № 228» противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии.
Суд Советского района иск ведомства удовлетворил в полном объёме.
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