Один из детских садов Уфы признали небезопасным

После плановой проверки Роспотребнадзора в уфимском детском саду № 228 обнаружили ряд нарушений санитарных норм.

Так, лишь чуть больше половины детей были охвачены обследованием на яйца остриц, работа по дезинфекции в ясельных группах не осуществлялась, отсутствовал медицинский контроль за организацией физвоспитания, не было сведений о прохождении медосмотра и о прививках отдельных сотрудников.

— Управлением предъявлен иск в суд о прекращении МБДОУ «Детский сад № 228» противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии.

Суд Советского района иск ведомства удовлетворил в полном объёме.