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Мальчик умер из‐за неправильного диагноза в Карачаево‐Черкесии
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Мальчик умер из‐за неправильного диагноза в Карачаево‐Черкесии 

360tv.ru 42 минуты назад
48‐летнего педиатра из Карачаево‐Черкесии обвинили в смерти двухлетнего ребенка. Медик поставил мальчику неверный диагноз. Об этом сообщила пресс‐служба СК России по Карачаево‐Черкесской республике.
В октябре прошлого года жительница Черкесска вызвала скорую помощь. У ее двухлетнего сына была высокая температура и признаки отравления. Фельдшер осмотрел больного и выявил признаки острой респираторной вирусной инфекции верхних дыхательных путей в виде кашля, озноба и температуры. Врач поставил предварительный диагноз — бронхит, ОРИ. Мальчика повезли в больницу.
По данным
пресс-службы, педиатр приемного отделения допустил небрежность, оказывая помощь ребенку. Он назвал состояние больного удовлетворительным, не проведя при этом дополнительное обследование. По данным следствия, врач не обеспечил консультацию детского
врача-инфекциониста. Кроме того, он не стал госпитализировать малыша и выбрал неправильную тактику лечения. В результате мальчику поставили диагноз тотального двухстороннего вирусного воспаления легких. Позже он умер в реанимации.
По уголовному делу были допрошены свидетели, родственники ребенка и врачи. Уголовное дело в отношении медика направили в суд.
32-летняя
женщина умерла после операции по увеличению груди. Врачи рассказали родственникам, что все прошло успешно. Но спустя три часа медики признались, что женщина скончалась.
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