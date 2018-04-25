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На ВДНХ стартует третий сезон Летней образовательной программы
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На ВДНХ стартует третий сезон Летней образовательной программы 

Авторадио 25 апреля 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Как сообщает официальный портал мэра столицы, с 27 апреля по 9 сентября на площадках выставки будут проходить лекции, мастер-классы, языковые уроки, дискуссии, фестивали, кинопоказы и встречи с известными экспертами и медиа персонами. Международный центр балета на ВДНХ будет проводить для посетителей лекции и мастер-классы. Мероприятия пройдут в кинотеатре-лектории, Доме культуры, Шахматном клубе, «Доме ремесел» и лектории павильона «Рабочий и колхозница». На ВДНХ состоятся и Дни культур народов мира: Японии, Индии, Израиля, Скандинавии, а также Дни народов России и Дни Русского географического общества.
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