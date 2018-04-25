Врачи Ханты-Мансийска развеяли мифы о детской вакцинации

Врачи ОКБ Ханты-Мансийска провели круглый стол «Вакцинопрофилактика — мифы и реальность». Встреча объединила родителей, представителей дошкольных и школьных учреждени, а также религиозных конфессий.

«Сегодня мы наблюдаем тенденцию отказа родителей от вакцинации своих детей, мы говорим о 12 обязательных прививках, которые входят в Национальный календарь прививок, они являются обязательными для детей младшего возраста, — рассказывает Ирина Тюкпеева, заместитель руководителя по детству ОКБ. — Но родители даже не представляют с какими последствиями могут столкнуться в дальнейшем, многие боятся поствакационной реакции и осложнения после прививок. Но на самом деле процент осложнения очень низкий».

Врачи уверяют, что если родители продолжат отказываться от вакцинации, то человечество может вернуться на 100 — 200 лет назад, когда вспышка инфекций, например, кори или малярии могла унести тысячи жизней. Сегодня, чтобы непривитый ребенок чувствовал себя комфортно и не подхватил инфекцию должно быть привито не меньше 95-98% населения. На сегодняшний день в Югре не во всех городах достигнут этот показатель. Например, ситуация с коклюшем выглядит таким образом: в Сургутском районе привиты — 90%, Ханты-Мансийском районе — 94%, Нижневартовском районе — 93%, Мегион — 83%, Радужный — 75%.

Среди муниципалитетов Югры лидерами по отказу от всех прививок в 2017 году стали Мегион — 220 человек, Покачи -175, Когалым — 148. Основными причинами отказа от вакцинации зафиксировано 29% — боязнь поствакционных последствий, 6% — религиозные убеждения, 26% — сослались на влияние СМИ и 39% — по личным убеждениям, мотивируют свой отказ законодательно закрепленным правом.

Настоятель мусульманской общины Ханты-Мансийска Рустам Хазрат отмечает, что с точки зрения мусульманства отказом от вакцинации может послужить ингредиенты, включенные в вакцину: «Никакое священно писание, будь это Коран или изречения пророка Мухаммада, не содержат запрета. Мы всегда говорим нашим верующим, что если речь идет о угрозе жизни и здоровью человека, то все какие-либо запрещающие условия снимаются. Все здравомыслящие родители должны уяснить, что вакцинация необходима, и мы как родители сами несем ответственность за своих детей».

Основной миф, в который верят родители, это то, что прививка не может на 100% защитить от инфекции. «Цель прививки не только предупреждение от заражения, но также от тяжелых форм инфекций со смертельным исходом. Даже если ваш ребенок заболеет после прививки, то болезнь перенесет в легкой форме, у него не будет тяжелых осложнений, которые могут привести к инвалидности или летальному исходу», — подчеркивает Ирина Тюкпеева.

Помимо этого, врачи отмечают, что родители зачастую получают недостоверную информацию о правках и советую два сайта которые помогут узнать больше ПРИВИВКА.РУ и ЯПРИВИТ.РФ.

Отметим, что прививочный календарь разрабатывается с учетом всех возрастных особенностей, в том числе и наиболее опасных инфекционных заболеваний у детей первого года жизни. В него входят прививки против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гриппа, гемофильной инфекции, краснухи, гепатита В, полиомиелита, паротита, пневмококка.