Каковы ранние признаки СДВГ? 

Фото: Essential Oil NowКаковы ранние признаки СДВГ?Синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ) — это состояние, которое влияет на поведение. Люди с этим синдромом могут быть гиперактивными и импульсивными, они с трудом концентрируются и не могут долго сидеть неподвижно.

СДВГ — это заболевание психического здоровья, которое затрагивает как взрослых, так и детей.

СДВГ — симптомы у детей

СДВГ имеет множество симптомов, которые могут быть ошибочно приняты за общее поведение детей. Синдром встречается у 1 из 10 детей в возрасте от 5 до 17 лет. У таких детей обычно выявляют данное состояние, после того как у них возникают проблемы в школе.

СДВГ — симптомы

Диагностическими симптомами СДВГ у детей являются, невнимательность, гиперактивность и импульсивность.

Невнимательность

ребенок не уделяет внимания классу;

совершает ошибки;

не слушает учителя;

не способен выполнять задания;

испытывает трудности с организацией;

избегает задач, требующих внимательности;

теряет или забывает вещи;

легко отвлекается.

Гиперактивность и импульсивность

ребенок не может оставаться на своем месте;

постоянно находится в движении;

прерывает учителя;

слишком много разговаривает;

с трудом играет спокойно;

вторгается в другие детские игры или прерывает их при разговоре;

с трудом ждет своей очереди.

У ребенка, у которого диагностирован СДВГ, эти симптомы продолжаются более 6 месяцев.

СДВГ — симптомы у подростков

У 60% людей с диагнозом СДВГ остаются симптомы с детства. Для многих эти симптомы становятся менее интенсивными с возрастом.

СДВГ у подростков может влиять на отношения, учебу и повседневную деятельность.

Определение и симптомы СДВГ

Трудно диагностировать СДВГ у детей в возрасте до 4 лет, так как их поведение постоянно меняется. Они могут быть очень энергичными и легко отвлекаться в одни дни и быть более спокойными и целенаправленными в другие дни.

Малыши с СДВГ имеют ранние признаки, в том числе:

неугомонность;

постоянно бегают, лазают и прыгают;

безостановочно разговаривают;

не могут сосредоточиться;

испытывают трудности во время еды.

Важно отметить, что многие маленькие дети невнимательны, могут испытывать истерику и полны энергии на разных этапах развития.

Родители должны обратиться к врачу, если обеспокоены поведением своего ребенка.

Разные признаки у мальчиков и девочек?

У мальчиков в три раза чаще, чем у девочек, диагностируется СДВГ, это может быть связано с тем, что мальчики демонстрируют классические признаки гиперактивности более явно, чем девочки.

Исследования показали, что мальчики с СДВГ чаще проявляют внешние симптомы, такие как гиперактивность, когда девочки чаще проявляют такие симптомы, как низкая самооценка. Мальчики также более физически агрессивные.

Девочки с СДВГ

проявляют симптомы тревоги;

проявляют симптомы депрессии;

могут быть чрезвычайно разговорчивыми;

не слушают;

эмоционально чувствительны.

Однако не у всех мальчиков диагностируют расстройство. Мальчики традиционно считаются более энергичными и шумными. На их поведение часто не обращают внимание, поскольку «мальчики есть мальчики».

Мальчики с СДВГ

могут быть импульсивными;

бегать, когда это неуместно;

не в состоянии сосредоточиться;

не могут слушать;

не могут сидеть спокойно;

становятся физически агрессивными;

говорят чрезмерно;

прерывают разговор.

Раннее выявление имеет жизненно важное значение, хотя мальчики и девочки могут проявлять различные симптомы СДВГ.

У детей, которые остаются недиагностированными, чаще развиваются:

тревожность;

депрессия;

проблемы в обучением.

Раннее выявление и соответствующее лечение могут облегчить симптомы и помочь предотвратить дополнительные осложнения.

Лечение симптомов СДВГ у детей

Ученые еще точно не знают, что вызывает СДВГ. Считается, что синдром связан с химическими веществами в головном мозге и может иметь связь с генетикой.

Нет единого метода диагностики СДВГ. Врач должен собрать сведения у родителей, учителей и членов семьи. Также будет проведено физическое обследование для проверки любых дополнительных или основных проблем со здоровьем.

Лечится СДВГ медикаментозное, с помощью поведенческой терапии или их комбинации. Два типа препаратов используются для лечения СДВГ, это стимуляторы и не стимуляторы.

Стимуляторы центральной нервной системы, такие как Метилфенидат (Риталин) и стимуляторы на основе Афетаминов (Аддерал), являются наиболее часто назначаемыми препаратами для лечения СДВГ. Эти препараты увеличивают количество дофамина и норэпинефрина в головном мозге.

Также иногда используются не стимулирующие препараты, такие как Атомоксетин (Страттера) и антидепрессанты, такие как Нортриптилин (Pamelor). Эти препараты работают за счет увеличения уровня норадреналина в головном мозге.

Родители могут помочь своему ребенку справиться с симптомами СДВГ. Врачи рекомендуют изменить образ жизни, в том числе:

соблюдать питательную и сбалансированную диету;

получать как минимум 1 час физической активности каждый день;

достаточно спать;

ограничивать время перед экраном телевизоров и компьютеров.

СДВГ нельзя предотвратить. Однако существуют способы поддержать детей и взрослых, чтобы они могли управлять этим состоянием.

