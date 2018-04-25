Каковы ранние признаки СДВГ? 

Фото: Essential Oil NowКаковы ранние признаки СДВГ?Синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ) — это состояние, которое влияет на поведение. Люди с этим синдромом могут быть гиперактивными и импульсивными, они с трудом концентрируются и не могут долго сидеть неподвижно.
СДВГ — это заболевание психического здоровья, которое затрагивает как взрослых, так и детей.
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СДВГ — симптомы у детей
СДВГ имеет множество симптомов, которые могут быть ошибочно приняты за общее поведение детей. Синдром встречается у 1 из 10 детей в возрасте от 5 до 17 лет. У таких детей обычно выявляют данное состояние, после того как у них возникают проблемы в школе.
СДВГ — симптомы
Диагностическими симптомами СДВГ у детей являются, невнимательность, гиперактивность и импульсивность.
Невнимательность
ребенок не уделяет внимания классу;
совершает ошибки;
не слушает учителя;
не способен выполнять задания;
испытывает трудности с организацией;
избегает задач, требующих внимательности;
теряет или забывает вещи;
легко отвлекается.
Гиперактивность и импульсивность
ребенок не может оставаться на своем месте;
постоянно находится в движении;
прерывает учителя;
слишком много разговаривает;
с трудом играет спокойно;
вторгается в другие детские игры или прерывает их при разговоре;
с трудом ждет своей очереди.
У ребенка, у которого диагностирован СДВГ, эти симптомы продолжаются более 6 месяцев.
СДВГ — симптомы у подростков
У 60% людей с диагнозом СДВГ остаются симптомы с детства. Для многих эти симптомы становятся менее интенсивными с возрастом.
СДВГ у подростков может влиять на отношения, учебу и повседневную деятельность.
Определение и симптомы СДВГ
Трудно диагностировать СДВГ у детей в возрасте до 4 лет, так как их поведение постоянно меняется. Они могут быть очень энергичными и легко отвлекаться в одни дни и быть более спокойными и целенаправленными в другие дни.
Малыши с СДВГ имеют ранние признаки, в том числе:
неугомонность;
постоянно бегают, лазают и прыгают;
безостановочно разговаривают;
не могут сосредоточиться;
испытывают трудности во время еды.
Важно отметить, что многие маленькие дети невнимательны, могут испытывать истерику и полны энергии на разных этапах развития.
Родители должны обратиться к врачу, если обеспокоены поведением своего ребенка.
Разные признаки у мальчиков и девочек?
У мальчиков в три раза чаще, чем у девочек, диагностируется СДВГ, это может быть связано с тем, что мальчики демонстрируют классические признаки гиперактивности более явно, чем девочки.
Исследования показали, что мальчики с СДВГ чаще проявляют внешние симптомы, такие как гиперактивность, когда девочки чаще проявляют такие симптомы, как низкая самооценка. Мальчики также более физически агрессивные.
Девочки с СДВГ
проявляют симптомы тревоги;
проявляют симптомы депрессии;
могут быть чрезвычайно разговорчивыми;
не слушают;
эмоционально чувствительны.
Однако не у всех мальчиков диагностируют расстройство. Мальчики традиционно считаются более энергичными и шумными. На их поведение часто не обращают внимание, поскольку «мальчики есть мальчики».
Мальчики с СДВГ
могут быть импульсивными;
бегать, когда это неуместно;
не в состоянии сосредоточиться;
не могут слушать;
не могут сидеть спокойно;
становятся физически агрессивными;
говорят чрезмерно;
прерывают разговор.
Раннее выявление имеет жизненно важное значение, хотя мальчики и девочки могут проявлять различные симптомы СДВГ.
У детей, которые остаются недиагностированными, чаще развиваются:
тревожность;
депрессия;
проблемы в обучением.
Раннее выявление и соответствующее лечение могут облегчить симптомы и помочь предотвратить дополнительные осложнения.
Лечение симптомов СДВГ у детей
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Ученые еще точно не знают, что вызывает СДВГ. Считается, что синдром связан с химическими веществами в головном мозге и может иметь связь с генетикой.
Нет единого метода диагностики СДВГ. Врач должен собрать сведения у родителей, учителей и членов семьи. Также будет проведено физическое обследование для проверки любых дополнительных или основных проблем со здоровьем.
Лечится СДВГ медикаментозное, с помощью поведенческой терапии или их комбинации. Два типа препаратов используются для лечения СДВГ, это стимуляторы и не стимуляторы.
Стимуляторы центральной нервной системы, такие как Метилфенидат (Риталин) и стимуляторы на основе Афетаминов (Аддерал), являются наиболее часто назначаемыми препаратами для лечения СДВГ. Эти препараты увеличивают количество дофамина и норэпинефрина в головном мозге.
Также иногда используются не стимулирующие препараты, такие как Атомоксетин (Страттера) и антидепрессанты, такие как Нортриптилин (Pamelor). Эти препараты работают за счет увеличения уровня норадреналина в головном мозге.
Родители могут помочь своему ребенку справиться с симптомами СДВГ. Врачи рекомендуют изменить образ жизни, в том числе:
соблюдать питательную и сбалансированную диету;
получать как минимум 1 час физической активности каждый день;
достаточно спать;
ограничивать время перед экраном телевизоров и компьютеров.
СДВГ нельзя предотвратить. Однако существуют способы поддержать детей и взрослых, чтобы они могли управлять этим состоянием.
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