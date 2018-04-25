На пустыре Лесобазы два года не могут построить детский сад: объясняем почему

На улице Мебельщиков в районе Лесобазы уже несколько лет как вокруг пустыря стоит забор. На этом месте должен появиться новый детский сад, но работы здесь не проводятся. Особенно это бросается в глаза на фоне нехватки мест в детских садах в этом районе.

— Два года за окном наблюдаю этот пустырь вместо детского сада. Моему ребенку два года, и нам приходится ходить в другой детсад. Мы, когда купили здесь квартиру, сначала обрадовались тому, что будет новый детский сад. Но потом поняли, что строительство в ближайшее время не планируется, — рассказывает местный житель Виталий Барманжеев.

О том, что на улице Мебельщиков должен появиться детский сад на 340 мест начали говорить в 2016 году. Именно тогда территорию между домами № 6 и 12 на улице Мебельщиков обнесли забором и повесили табличку, что заказчиком стройки является ГКУ ТО «Управление капитального строительства».

О том, что планируется построит на данном месте, рассказывает паспорт объекта

Первый тендер на выполнение изыскательных работ на сайте госзакупок появился в мае 2016 года. Победителем стал ООО «ЗАВОД ЖБИ-3». Затем в апреле 2017 года была назначена государственная экспертиза проектной документации. Контракт на 866 тысяч рублей был заключен с ГОУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации». Вместе с этим началось определение сметной стоимости объекта.

В октябре 2017 была назначена повторная госэкспертиза проектной документации и достоверности сметной стоимости объекта. В феврале 2018 опять была назначена ещё повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объекта. После этого никаких новостей о новом детском саде не было.

Жильцы ближайших домов надеются, что скоро поведут своих детей в новый детский сад На дворе 2018 год и жители видят только забор, окружающий территорию. Тем не менее, в Главном управлении строительства Тюменской области заявляют, что детский сад будет.

— Проектная документация разработана проектировщиком ООО «Завод ЖБИ-3». Госэкспертиза выдала положительное заключение проекту 8 декабря 2017 года. Планируемый срок получения заключение о достоверности сметной стоимости — 26 апреля. После получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости исходя из инвестиционных возможностей бюджета будет рассмотрен вопрос о начале строительства, — рассказали в пресс-службе ГУС Тюменской области.

Из этого ответа следует, что новый детский садик на улице Мебельщиков — это дело времени. Родителям пока придется воспользоваться другими дошкольными учреждениями Лесобазы. Сейчас в этом районе работает четыре муниципальных детских сада и два частных.