В Башкирии многодетную мать, выгнавшую сына на мороз, ограничили в правах на детей

В Учалинском районе республике на скамье подсудимых оказалась 46 -летняя местная жительница. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по отношению к несовершеннолетним детям.

По материалам дела Галина (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) с 2013 по 2018 год не выполняла обязанности по отношению к пятерым детям. Женщина вела аморальный образ жизни, не заботилась о своих отпрысках, унижала и бросала их. Больше всего не повезло 13-летнему Артуру. Нерадивая мать грубила мальчику, била и оскорбляла его. Кроме того, женщина устраивала в доме гулянки или уходила к знакомым, забывая о малышах на неделю. Ребята в ледяном доме были вынуждены выживать.

Несмотря на всю жестокость матери, каждый раз она за нарушения закона отделывалась штрафами. На счету у женщины шесть административных дел. Последней каплей стала выходка Галины в январе нынешнего года. Женщина вновь оставила детей на неделю и отправилась развлекаться. А по возвращении устроила скандал: ударила Артура и выгнала на мороз. Мальчик был вынужден скитаться зимой по улицам. В итоге ребенка госпитализировали с бронхопневмонией. А на нерадивую мать завели уголовное дело.

— Рассмотрение его материалов проходит в отдельном порядке. Кроме того, районный суд ограничил женщину в правах на детей, — рассказал источник. — В зал пригласили несовершеннолетних детей, которые временно живут в приюте. Они рассказали о жестокости матери и согласились со служителями Фемиды в том, что жить с матерью не хотят.

Суд удовлетворил требования прокуратуры . Галину ограничили в правах на детей. Скоро материалы по уголовному делу также передадут на рассмотрение судьи.

Дети могут жаловаться на жестокость

Омбудсмен по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова напоминает, что дети, нуждающиеся в добром слове, защите и помощи, могут позвонить ей в приемную по телефону: (347) 280-85-25 или обратиться к правозащитникам через официальный сайт.

— О любой своей проблеме дети могут рассказать по телефону детской горячей линии: 8-800-2000-122. Побои в семье или несчастная первая любовь — консультанты горячей линии дадут ответ на любой вопрос, поддержат ребенка и не оставят справляться со сложной ситуацией в одиночку.