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Пожарные посты в детских лагерях Московского региона станут стационарными
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Пожарные посты в детских лагерях Московского региона станут стационарными 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Пожарные будут постоянно дежурить в летних детских лагерях Московского региона. Об этом заявили председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям Москвы и Подмосковья в ходе совместного заседания в среду.
"Очень важна работа по обеспечению пожарной безопасности на территории детских оздоровительных центров, не только в Москве, но и в Московской области. Сегодня прозвучали предложения сделать стационарными посты пожарной безопасности. Это очень важная задача", — сказал председатель столичной комиссии по чрезвычайным ситуациям Петр Бирюков.
Его подмосковный коллега Дмитрий Пестов поддержал данную инициативу. «Очень важно работу по лагерям, которые будут организованы на территории Подмосковья, синхронизировать с деятельностью департаментов Москвы. Чтобы у нас был четкий учет и родители понимали, отправив своих детей на отдых в Подмосковье, что есть контроль как со стороны правительства Москвы, так и со стороны правительства Московской области», — добавил он.
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