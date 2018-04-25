Наказали маму, бросившую трёхлетнего малыша одного на детской площадке Уфы

Уфимка оставила трёхлетнего ребенка играть на детской площадке, а сама ушла. На неё составили административный протокол. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Уфе.

25 апреля около 11.00 в дежурную часть отдела полиции №8 Управления МВД России по Уфе женщина сообщила о потерявшемся ребёнке. Он плакал во дворе дома по улице Гагарина в микрорайоне Сипайлово.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции установили родителей ребенка. Выяснилось, что мать оставила его на детской площадке во дворе, а сама отправилась по личным делам. Вскоре ребенок начал плакать и звать маму. Одна из жительниц дома, решив, что он или его родители попали в беду, позвонила в полицию.

Мальчика передали родителям, он дома. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Её пригласят для беседы на заседание комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района Уфы.