Грустная «Сказка». В Губкинском дошкольница получила перелом, играя в детском саду 

В Губкинском мама дошкольницы добилась денежной компенсации за нарушение прав её шестилетней дочери.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, летом прошлого года девочка вместе с другими детьми гуляла на игровой площадке детского сада «Сказка». Воспитатель не проконтролировала ребенка, и несовершеннолетняя упала, получив перелом лучевой кости предплечья. По представлению прокуратуры, воспитателя образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. «Центр развития ребенка» детский сад «Сказка» обязали выплатить в пользу девочки 40 тыс. рублей.