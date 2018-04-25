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Грустная «Сказка». В Губкинском дошкольница получила перелом, играя в детском саду
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Грустная «Сказка». В Губкинском дошкольница получила перелом, играя в детском саду 

ИА Север-Пресс 53 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Губкинском мама дошкольницы добилась денежной компенсации за нарушение прав её шестилетней дочери.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, летом прошлого года девочка вместе с другими детьми гуляла на игровой площадке детского сада «Сказка». Воспитатель не проконтролировала ребенка, и несовершеннолетняя упала, получив перелом лучевой кости предплечья. По представлению прокуратуры, воспитателя образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. «Центр развития ребенка» детский сад «Сказка» обязали выплатить в пользу девочки 40 тыс. рублей.
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