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Дворовый праздник «Весенняя капель» состоится 25 апреля на Никитинской улице
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Дворовый праздник «Весенняя капель» состоится 25 апреля на Никитинской улице 

Управа района Измайлово города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Жители района Измайлово примут участие в веселом весеннем празднике.
Центр культуры и спорта «Измайлово» в среду, 25 апреля, проведет для юных жителей района, а также их родителей дворовый праздник «Весенняя капель». Мероприятие состоится в рамках программы «Наш дом — Измайлово, дом моей семьи».
Гостей праздника ждет разнообразная концертная программа, которую представят лучшие коллективы центра «Измайлово», веселые игры на свежем воздухе, викторины, конкурсы и различные забавы для детей и взрослых.
Начало праздника в 17 часов.
Адрес: ул. Никитинская, д. 21, к. 2.
Приглашаются жители района и гости столицы самого разного возраста.
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